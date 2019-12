F1, Sergio Pérez: “Podemos chegar aos pódios e à quarta posição nos construtores…”

Sergio Pérez quer regressar em 2020 à frente do segundo pelotão da Fórmula 1 com a Racing Point. O mexicano quer garantir o quarto lugar nos construtores, algo que pode ser ajudado com a estabilização das regras em 2020.

“Podemos melhorar muito. Apesar de sabermos que é difícil pois existem grande equipas. Penso que podemos chegar aos pódios e à quarta posição no campeonato de construtores em 2020.”

“A estabilidade nas regras coloca o pelotão mais junto, por isso, em 2020, espero que a grelha da Fórmula 1 esteja muito mais próxima.”