F1: Sergio Pérez espera regressar em Barcelona

Sergio Pérez diz-se “pronto para saltar para trás do volante” já em Espanha, isto se for autorizado a correr. Depois de testar positivo para a Covid-19, e logicamente excluído das duas corridas consecutivas de Silverstone, o mexicano espera agora ser -lhe dada a liberdade para correr: “Faltei às corridas e foi difícil de ver de fora. Mal posso esperar para entrar na pista, espero que já este fim-de-semana. Tenho muita sorte de só ter tido sintomas leves, por isso consegui continuar a treinar e com isso garantir que estou pronto para saltar para o volante do carro”, disse Sergio Pérez.

Barcelona foi o circuito onde se viu o controverso RP20 da Racing Point e depois de ter sido o terceiro mais rápido nos testes de pré-época em fevereiro, é claro que Perez vê com muito bons olhos regressar nesta prova: “Barcelona testa realmente as características do seu carro. Quem for rápido em Barcelona, pode ser rápido em qualquer circuito e isso é o que faz deste circuito um lugar tão bom para realizar testes de pré-temporada. Mas obviamente temos desafios e condições diferentes num fim-de-semana de corrida em comparação com os testes. É também normalmente onde a maioria das equipas traz atualizações aos seus carros, pelo que também isso pode afetar o desempenho relativo dos nossos rivais”, disse.