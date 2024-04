F1: Sergio Pérez acredita que decisão sobre futuro na Red Bull acontecerá em breve

O piloto mexicano diz-se “bastante descontraído” em relação às negociações sobre o seu futuro na Red Bull, afirmando estar “muito satisfeito” com o que fez na disciplina até agora. Sobre a decisão, Sergio Pérez disse à Sky que acredita “que será uma questão de tempo. O mercado de pilotos está em movimento. Nas próximas semanas, vai haver muito movimento. Espero, dentro de um mês, saber realmente o que vou fazer no próximo ano”.

O piloto mexicano passou por uma temporada complicada em 2023, mas tem mostrado uma melhoria no seu desempenho no início da corrente época e está agora mais otimista quanto às suas perspectivas de manter o seu lugar na Red Bull.

O atual contrato de Pérez termina no final deste ano, o que tem gerado muita especulação sobre a continuação do piloto mexicano na equipa. No entanto, Pérez revelou agora que espera uma decisão sobre o seu futuro dentro de aproximadamente um mês.

Após o Grande Prémio do Japão, Sergio Pérez deu conta que uma decisão sobre o seu futuro na Fórmula 1 com a Red Bull deverá acontecer em breve, antecipando ainda que o mercado de pilotos será muito movimentado nas próximas semanas.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI