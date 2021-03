F1, Sebastian Vettel: “Sinto-me confiante com este projeto Aston Martin”

A Aston Martin regressa em 2021 ao Mundial de Fórmula 1, e Sebastian Vettel é o nome forte que acompanha esse retorno. Sabendo que Lawrence Stroll em tudo o que entra é para ganhar, confiou no projeto e vai à luta: “Apesar de correr na Fórmula 1 há muitos anos, começar uma nova temporada com uma nova equipa ainda me dá uma sensação de excitação. Como piloto, tenho estado sempre de olho na competição e esta equipa tem-me impressionado consistentemente com o que tem sido capaz de fazer sem o maior dos orçamentos. Assim, quando Lawrence [Stroll] e Otmar [Szafnauer] me abordaram no ano passado, e me explicaram quais eram as suas ambições, fiquei imediatamente muito motivado para me juntar à equipa.

Adoro a história das corridas de automóveis, e a Aston Martin é um dos grandes nomes do passado, por isso é divertido fazer parte do seu regresso à Fórmula 1 após uma ausência de 61 anos.

Tendo visitado a fábrica e conhecido as pessoas, bem como os meus engenheiros e mecânicos, vejo que são um grupo realmente bom. Sinto-me confiante de que, com o apoio que o Lawrence junta ao nome Aston Martin, faremos, juntos, um verdadeiro progresso.

Ainda não conduzi o carro – obviamente – mas acho que está com ótimo aspecto. De resto, estou realmente ansioso por ir para a pista e também para trabalhar e conhecer melhor todos os membros da equipa, incluindo o meu companheiro de equipa Lance [Stroll]. Faremos certamente um grande esforço para apresentarmos juntos alguns bons resultados e nos divertirmos a fazê-lo”, disse Sebastian Vettel, novo piloto da ‘nova’ Aston Martin Cognizant Formula One Team.