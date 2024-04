F1: Sauber com “evolução positiva” nas paragens nas boxes

Os responsáveis da Sauber estão um pouco mais satisfeitos com as paragens nas boxes executadas durante o Grande Prémio do Japão, afirmando que representaram uma melhoria significativa em comparação com as provas anteriores, em que Valtteri Bottas e Zhou Guanyu acabaram por perder muito tempo parados no pitstop nas três primeiras rondas da época.

Xevi Pujolar afirmou estar “feliz” com o desempenho da equipa nas boxes da Sauber, destacando o seu progresso e eficiência durante a corrida no Japão. “Se olharmos para onde estivemos na primeira, segunda e terceira corridas, hoje [domingo] fiquei satisfeito com as paragens nas boxes que fizemos”, disse o diretor, acrescentando que “é um trabalho em progresso”. Em Suzuka, a Sauber fez, “em termos gerais, grandes progressos. Não tivemos nenhuma catástrofe. As paragens nas boxes foram fiáveis. Primeiro queríamos que as paragens nas boxes fossem fiáveis, com consistência. Depois, vamos procurar a velocidade e o desempenho”, disse Pujolar.

Esta questão foi ainda abordada por Alessandro Alunni Bravi, o representante da equipa. “Depois de três corridas em que tivemos problemas com as paragens nas boxes, conseguimos ver uma evolução positiva. Fizemos quatro paragens sem qualquer problema”. Bravi reforçou as declarações de Pujolar, dizendo que “neste momento, não se trata de maximizar a velocidade [da troca de pneus], mas sim a consistência e fiabilidade das nossas paragens, o que foi o caso hoje”, concluiu.

Foto: Sam Bloxham/Stake F1 Team