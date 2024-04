F1: Sainz acredita que Ferrari pode competir com Red Bull, mesmo sem desenvolver SF24

O atual ‘pacote’ da Ferrari dá confiança a Carlos Sainz, acreditando o piloto espanhol que poderá lutar pela vitória com a Red Bull em alguns circuitos específicos. Ao mesmo tempo, pede à equipa italiana para introduzir o mais rapidamente possível as atualizações, para que, com o desenvolvimento do SF24 ao longo da temporada, a margem para a equipa adversária seja menor nos restantes traçados.

Depois de ter vencido na Austrália e ter subido ao pódio no Barém e no Japão, Sainz quer manter a pressão pelo primeiro lugar, mas até que a Ferrari consiga desenvolver o SF24 de forma a fazê-lo com mais frequência, o piloto espanhol elencou alguns traçados onde acredita ser possível discutir a vitória.

“Penso que ainda vamos lutar por vitórias noutras pistas”, disse Sainz depois da prova japonesa. “Vamos para Monza ou Singapura, e Miami talvez, ainda podemos estar na discussão”.

No entanto, o piloto espanhol avisa que há “outras pistas em que a Red Bull simplesmente, tem um pacote muito melhor. Até desenvolvermos este carro nesse tipo de pistas, eles vão estar três décimos ou meio segundo à frente. Por isso, é altura de trabalharmos e tentarmos trazer um bom pacote para ajudar neste tipo de traçados”.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool