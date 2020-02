F1, Ross Brawn quer eliminar ‘palácios’ de autocaravanas

Ross Brawn sugeriu que as equipas poderiam retirar as grandes autocaravanas que mais se parecem com ‘palácios’, nas rondas europeias, de modo a chegar à meta de reduzir as emissões de carbono em 2030.

“Estamos a olhar para tudo. Acho que transportar por comboio ou por barco seria melhor solução e poderia eliminar estas autocaravanas.”

“Em nove corridas as equipas utilizam camiões para transportar todas as coisas que precisam. Nas outras 15, estão bem com o que lhes dão. Por exemplo, em Baku, ninguém se queixa com o que lhes dão. Em Monza, têm todos aquelas autocaravanas ‘palácios’ que precisam de ser transportadas pelos camiões.”

“No futuro, queremos que se façam estruturas com menos impacto em termos de logística e de transporte.”