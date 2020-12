F1, Romain Grosjean diz que não viu o Alpha Tauri de Daniil Kvyat

Romain Grosjean revelou que durante o acidente esteve sempre consciente e que se lembra muito claramente de como saiu do carro, mas há uma coisa que não sabia, e perguntou a Guenther Steiner, Chefe da Equipa Haas: “Eu disse-lhe que ele bateu na roda do carro do Kvyat quando se dirigia para a direita e ele disse ‘Eu não o vi'”, disse Steiner que está convicto que Grosjean tudo fará para regressar rapidamente: “Vi um piloto no hospital que está mentalmente extremamente estável, e sei que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para voltar ao carro para a última corrida da época”.