F1: Robert Kubica a caminho da Alfa Romeo?

De acordo com o site racefans.net, Robert Kubica está próximo de assinar com a Alfa Romeo, como piloto de desenvolvimento para a temporada de 2020.

Depois de sair da Williams, o polaco tem estado em conversações com a Haas e a Racing Point, mas a Alfa Romeo parece ser a equipa que está a ‘ganhar a corrida’ para ter o piloto de 35 anos.

O papel de Kubica na equipa deverá ser o de ajudar no desenvolvimento do novo simulador, uma área onde tem experiência, tendo estado anteriormente no simulador da Mercedes.

Kubica também está à procura de um lugar no DTM, tendo testado pela BMW. (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS)