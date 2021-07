F1: Ritmo dos Ferrari é o de Leclerc em Silverstone, afirma Mattia Binotto | AutoSport

Sem dúvida que o resultado obtido na Grã-Bretanha por Charles Leclerc foi estrondoso para uma equipa que luta por regressar ao topo do campeonato. Mattia Binotto acredita que o ritmo demonstrado no domingo passado por Leclerc, é o ritmo verdadeiro da Ferrari, porque não tinha ninguém à sua frente e não esteve no tráfego, como o seu colega de equipa. Parece que isso podia acontecer com muitas equipas do pelotão, com ar limpo na sua frente.

“Penso que se olharmos para as comparações na Áustria, [Lando] Norris subiu ao pódio e fez uma corrida fantástica. Mas se analisarmos o seu ritmo de corrida na Áustria foi muito semelhante ao nosso, mas ficámos simplesmente presos no tráfego e penso que estar à frente desde o início da corrida é, de alguma forma, fundamental”, disse Binotto, citado pelo motorsport.com. “Quando Carlos estava sem adversários à sua frente, tinha o ritmo de Charles. Por isso, penso que esse [o de Sainz quando seguia atrás de Ricciardo] não é o nosso ritmo”.

Os Ferrari demonstraram ter problemas com a degradação dos pneus dianteiros em Paul Ricard, um circuito que um pouco à semelhança de Silverstone, “puxa” pelos pneumáticos, o que nos levou a pensar que no traçado britânico, a equipa poderia passar novamente por dificuldades.

“Depois de França, onde tivemos problemas com os pneus da frente, penso que a equipa se reagrupou, trabalhou nisso, e de alguma forma compreendeu as fraquezas e de alguma forma tentou resolvê-las”, explicou o suíço.