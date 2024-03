F1: Resultado passado foi “encorajador”, mas Kevin Magnussen mantém cautela

Kevin Magnussen mantém alguma cautela, apesar da melhoria de desempenho da sua equipa esta temporada. Após ter somado os primeiros pontos na Austrália, Magnussen acredita que é prematuro declarar que os problemas de pneus da equipa estão completamente resolvidos, mas reconhece que o resultado foi muito positivo.

“O desempenho deste ano, em geral, tem sido encorajador”, disse Magnussen após o 10º posto conquistado em Melbourne. “Conseguimos colocar os dois carros nos pontos. Tudo bem, fomos ajudados por algumas desistências, mas isso também faz parte do jogo. Batemos alguns dos carros com que estamos na luta dos construtores. Começamos atrás de um Sauber e de um Williams e acabamos à frente deles”.

Explicando que a situação de Virtual Safety Car na corrida australiana não o ajudou, ao contrário do que aconteceu com Nico Hülkenberg, a equipa fez um bom trabalho coletivo e “terminamos com dois carros nos pontos e com um ritmo decente”. O piloto dinamarquês sublinhou ainda o facto de com “pneus novos, pouco combustível, no ano passado estivemos bem, mas com muitas dificuldades em corrida, por isso a equipa concentrou-se nesse aspeto durante o inverno. É muito bom ver que deu frutos e só precisamos de continuar assim e prosseguir nessa direção”.

Ainda assim, “não podemos dizer que toda a época está salva”, confirma Magnussen, no entanto o que mostraram “até agora é encorajador”.