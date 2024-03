F1: Responsáveis da FIA e da Fórmula 1 reúnem-se no Barém para discutir ‘caso Horner’ | AutoSport

Enquanto as partes interessadas aguardam mais informações, a reunião no Barém pode desempenhar um papel crucial na determinação do curso de ação e das potenciais consequências relacionadas com o caso Christian Horner.

Embora a FOM não tenha autoridade direta sobre as equipas neste aspeto, tem um interesse significativo em salvaguardar a imagem e a reputação globais do desporto, e por isso, FIA e a FOM podem explorar opções para aquela entidade federativa, que rege a disciplina, poder ou não recorrer ao Código Desportivo Internacional.

O Presidente da Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e o diretor executivo da Fórmula 1 vão reunir-se no Barém para discutir o caso que envolve Christian Horner. Esta reunião surge após uma alegada fuga de informações relacionadas com o inquérito recentemente concluído pela Red Bull.

