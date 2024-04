F1: René Arnoux aposta em título para a Ferrari

O antigo piloto de Fórmula 1 René Arnoux, lançou um aviso à Red Bull, uma vez que acredita na capacidade da Ferrari para lutar pelo título do Campeonato do Mundo de Construtores esta época. Com a Ferrari a garantir a sua primeira vitória da temporada na Austrália, Arnoux deu como exemplo a dupla de pilotos da equipa italiana, como sendo uma vantagem significativa sobre os seus rivais da Red Bull.

“[Carlos] Sainz teve um fim de semana fantástico na Austrália”, disse o antigo piloto ao La Gazzetta dello Sport. “Max Verstappen desistiu, mas a Ferrari foi capaz de tirar o máximo proveito disso. Já sabíamos que o carro da Ferrari era mais rápido do que no ano passado e também vemos que estão muito mais próximos da Red Bull. Vimos a confirmação disso na Austrália. Ainda não estão ao nível da Red Bull, mas estão quase. No entanto, também é verdade que a Red Bull tem apenas um carro à frente dos Ferrari”.

Arnoux explicou ainda que gostaria de ver ultrapassada toda as questões internas na Red Bull para estarem as duas equipas totalmente focadas nas corridas e “ver um verdadeiro duelo”. O francês aprecia “ver a Ferrari a tirar alguma vantagem à Red Bull e a poder competir pelo título de construtores”, acontecendo isso porque “Pérez não está a ter um desempenho muito elevado neste momento. Na verdade, acho que se a Ferrari não tiver grandes problemas nesta temporada, têm uma oportunidade ainda maior de ganhar o título de construtores do que a Red Bull”, acredita Arnoux.