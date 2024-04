F1: Relatos dão certo contrato da Audi com Nico Hülkenberg 

Nico Hülkenberg pode estar perto de ser anunciado piloto do projeto da Audi, segundo relatos na imprensa internacional.

A publicação RacingNews365 dá conta que Nico Hülkenberg estará prestes a assinar com a nova equipa de Fórmula 1, a Audi, para a temporada de 2025, antes da entrada oficial do construtor no campeonato em 2026.

Ainda no ano passado, dava-se conta do interesse, algo surpreendente, em Nico Hülkenberg e Esteban Ocon para a Audi, já depois do nome de Carlos Sainz ter sido avançado.

Após o anúncio da Audi em juntar-se à grelha de partida da F1 em 2026, a equipa ainda não confirmou o alinhamento de pilotos para a época da sua entrada oficial, em parceria com a Sauber. Segundo a mesma publicação, fontes próximas indicaram que Hülkenberg está agora pronto para assinar um acordo com a Audi, abrindo caminho para competir como piloto da Sauber em 2025.

Nas primeiras cinco corridas da atual temporada, Hülkenberg somou três pontos, sendo o piloto da Haas melhor classificado no mundial.