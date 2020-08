F1: Red Bull entende que também há culpa da Mercedes

Já se sabe que na Fórmula 1 as equipas rivais não perdem qualquer hipótese de dar uma ‘bicada’ nas adversárias, e com toda esta situação da Racing Point, a Red Bull aproveita para se ‘atirar’… à Mercedes. Christian Horner diz que a Mercedes pode também ter culpas no cartório quanto a todo este caso, que está prestes a seguir para o Tribunal de Apelo da FIA.

Não houve qualquer sanção para a Mercedes, ou mesmo alguma indicação que a equipa de Brackley fez alguma coisa de errado, mas o caso vai ‘subir’ para o Tribunal de Apelo da FIA, depois da Renault e Ferrari confirmarem os seus recursos, enquanto McLaren e Williams, decidiram não avançar, algo que é natural, pois uma tem, e a outra vai ter: motores Mercedes.

Já a Red Bull está particularmente interessada na questão porque pode ‘enervar’ a Mercedes, ou mesmo tirar daí benefícios desportivos, e por outro lado, se a decisão se mantiver como está pode fazer o mesmo com a AlphaTauri e passar a ter outra equipa sob a sua alçada a lutar bem mais à frente e poder obter uam melhor classificação, o que, como sabemos, significa dinheiro.

Seja como for, Horner acha que tendo fornecido os ficheiros de CAD à Racing Point, e Mercedes pode ter culpas no cartório: “Tudo isto é interessante, e o que queremos é clarificar as coisas, saber o que é ou não permitido. Estamos numa posição única, a Red Bull possui duas equipas a 100% e até aqui sempre cumprimos o regulamento à risca. Portanto, para nós a questão vai muito para lá das condutas de travão. Tem a ver com o que é ou não permitido. Olhando para a Mercedes as coisas são muito simples: há uma equipa culpada por ter recebido ficheiros, portanto há outra que também quebrou os regulamentos. É algo para a FIA ver”, disse Christian horner.