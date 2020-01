F1: Quem tem ‘a chave’ para desbloquear o mercado em 2021?

Para 2021 a Fórmula 1 tem uma planeada uma grande mudança nos regulamentos desportivos, técnicos e financeiros. Para além dessas mudanças, o mercado de pilotos promete estar ao rubro com apenas quatro pilotos já anunciados para esse ano. São eles Charles Leclerc, Sergio Pérez, Esteban Ocon e George Russell.

Mas, como em todo o lado existem pilotos que podem desbloquear movimentações muito interessantes e mudar drasticamente os alinhamentos que hoje conhecemos. Vamos olhar para Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sebastian Vettel.

LEWIS HAMILTON

Lewis Hamilton é, atualmente, o ‘detentor da chave’ para abrir o mercado de transferências. O campeão mundial pode igualar o recorde de Michael Schumacher com sete campeonatos de Fórmula 1 em 2020, mas ficar para além desse ano implica que Hamilton possa bater esses recordes, algo que o britânico parece interessado.

Lewis Hamilton é atualmente seis vezes campeão do mundo de pilotos de Fórmula 1

Atualmente existem rumores de que Hamilton poderá ir para a Ferrari em 2021, com o diretor de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, a dizer no final de 2019 que Hamilton na Ferrari é algo “que nos faria muito contentes”.

Mas, Hamilton sempre teve o apoio da Mercedes. Na Fórmula 1 só correu com motores da marca germânica, na McLaren e na Mercedes. Com o domínio da equipa de fábrica nesta era híbrida, irá Hamilton mudar de ares?

Hamilton mudar-se para a Ferrari seria um grande momento, dada a história da equipa de Maranello na Fórmula 1. Dizer que a maioria dos pilotos gostaria de vestir de vermelho não é mentira nenhuma, mas, não seria sem risco.

A equipa italiana tem estado a subir de rendimento, mas apesar disso ainda não conseguiu destronar a Mercedes e continua há 11 anos na procura por um campeonato de construtores, mais um campeonato de pilotos – 12 anos.

Kimi Räikkönen foi o último a vencer um Campeonato de Pilotos pela Ferrari, em 2007

Na Mercedes Hamilton tem um ambiente favorável, onde continua a tirar o melhor de si, mas a tentação de dar à Ferrari um título de pilotos, de ser campeão com três equipas diferentes e de ultrapassar os recordes de Schumacher com um Ferrari, pode ser o empurrão que Lewis Hamilton precise. Isto a acontecer, o seu lugar na Mercedes fica à disposição, ou seja, Esteban Ocon, George Russell, Max Verstappen ou Sebastian Vettel poderiam ficar na luta pelo lugar.

Mas, ao que parece, Hamilton deve permanecer na Mercedes. Está numa situação vencedora e todos estes rumores podem servir para o britânico melhorar ainda mais o seu contrato. Em conclusão, a decisão de Hamilton é a ‘chave’ para um mercado de transferências calmo ou muito agitado.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel é um piloto que se encontra numa encruzilhada na Fórmula 1. O quatro vezes campeão do mundo tem se defendido de rumores que indicam que está prestes a retirar-se da Fórmula 1, devido aos resultados frustrantes dos últimos anos.

Em 2019, Vettel apenas venceu uma corrida, e desde que esta na Ferrari, foi pela primeira vez batido por um colega de equipa. Para a nova era da Fórmula 1, Vettel ainda não tem contrato, com o atual a expirar no final deste ano.

Em 2019, Sebastian Vettel apenas venceu o Grande Prémio de Singapura

A sua decisão de ficar ou não deverá ser influenciada pela performance deste ano do carro de Maranello. Apesar de tudo, o alemão ainda mostra o seu talento (Grande Prémio do Canadá, Grande Prémio de Singapura), o que nos diz que se ele consegue voltar à sua forma ideal, é alguém a ter em conta na luta pelo campeonato.

Se o cenário é o de Hamilton continuar na Mercedes, a Ferrari tem a vida facilitada. Se o cenário for o de Hamilton ir para a Ferrari, ai podemos ver Vettel fazer o caminho inverso e assinar pela Mercedes. Claro que não são só estes dois pilotos que podem influenciar o mercado de transferências.

Max Verstappen

Max Verstappen deve ser o jovem mais cobiçado neste momento pelas equipas de topo. O holandês destacou-se em 2019, com a Red Bull Honda, terminando o campeonato no terceiro lugar e conseguindo três vitórias.

Tal como Hamilton e Vettel, Verstappen acaba o seu contrato em 2020. Tal como Vettel, a performance em 2020 do Red Bull Honda será a chave para as decisões do holandês de 22 anos.

Em 2019, Verstappen mostrou-se contente com o progresso do motor Honda. Se no inverno existirem ganhos suficientes, poderemos ter a Red Bull na luta pelo título em 2020.

Max Verstappen deu a primeira vitória à Honda desde o seu regresso à Fórmula 1 no Grande Prémio da Austria

Na gala de entrega de prémios de 2019, Hamilton admitiu que Verstappen foi um dos que contatou diretamente com Toto Wolff sobre um lugar na Mercedes, mas o diretor de equipa da Red Bull, Christian Horner, já disse que é crucial Verstappen ficar na equipa de Milton Keys.

A decisão da Honda em ficar na Fórmula 1 também pode desempenhar um papel fulcral. Para 2021, a Honda vai continuar a colocar motores nos Red Bull e nos Alpha Tauri, com as performances de 2020 e 2021 a serem os fatores de continuidade ou não do fabricante japonês.