F1: quem poderá ser o parceiro de Max Verstappen na Red Bull em 2025?

As boas prestações recentes de Sergio Perez estão a tornar cada vez mais provável que a Red Bull prolongue o seu contrato até 2025, apesar das especulações sobre outros potenciais pilotos. Perez, que se juntou à Red Bull em 2022, passou por uma temporada complicada em 2023, mas as coisas entraram nos eixos e o mexicano tem demonstrado o seu potencial com três segundos lugares em quatro corridas este ano.

Embora Perez pareça o favorito para o assento na próxima temporada, a Red Bull tem considerado alternativas, incluindo Daniel Ricciardo, que regressou à família Red Bull no ano passado. No entanto, as atuais dificuldades de Ricciardo tornam bem mais provável a manutenção de Perez.

Carlos Sainz surgiu como um potencial candidato ao lugar, com fontes a indicarem o interesse da Red Bull nele. Os desempenhos impressionantes de Yuki Tsunoda também chamaram a atenção, embora neste caso dificilmente possa ser considerado para o segundo lugar da Red Bull.

Em última análise, o forte início de temporada de Perez elevou a sua posição na equipa, mas a Red Bull mantém as suas opções em aberto. O processo de decisão pode levar algum tempo, sem pressa para finalizar o alinhamento antes do verão.

Não há pressa para decidir e é improvável que a Red Bull, juntamente com o CEO da RB, Peter Bayer, e o chefe da equipa, Laurent Mekies, conversem antes do verão.

Se Ricciardo perder uma vaga na Red Bull, será entre ele, Tsunoda e o reserva Liam Lawson. Acredita-se que a Red Bull esteja ansiosa para dar uma chance a Lawson em 2025, depois do seu impressionante desempenho no lugar de Ricciardo no ano passado, o que significa que pode haver um desempate por pénaltis entre Tsunoda e Ricciardo.