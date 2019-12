F1: Quem é Peter Bonnington, ‘o braço direito’ de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton já conquistou muitas vitórias desde que chegou à Mercedes. E nessas vitórias existe uma voz familiar que costuma falar no fim da corrida pelo rádio: “Get in there, Lewis!”. Esta é a voz de Peter Bonnington, o engenheiro de corrida de Hamilton.

Certamente que as figuras centrais da Fórmula 1 são os pilotos, mas certamente que todo o piloto não trabalha sozinho e tem muita ajuda por detrás das ‘cortinas’.

Um engenheiro de corrida tem a função de ser a ligação entre o piloto e a equipa. É ele o único contacto que o piloto tem com a equipa em situação de corrida. Ou seja, ele pode servir como um par de olhos ou um par de ouvidos extra para o piloto, dizendo-lhe como estão os seus tempos por volta, como estão os seus adversários, a distância entre eles, entre muitas outras coisas.

Mas, falemos mais um pouco do ‘braço direito’ de Lewis Hamilton em pista. Peter ‘Bono’ Bonnington foi anteriormente o engenheiro de corrida de Michael Schumacher, quando este esteve na Mercedes. Bono começou a sua carreira como engenheiro de dados na Jordan, no principio do milénio.

Bono tem tido um papel fulcral, juntamente com Hamilton, nas conquistas da Mercedes. O seis vezes campeão do mundo elogiou o seu engenheiro de corrida, dizendo que ele é a melhor pessoa a ‘filtrar’ mensagens.

“Já trabalho com o Bono desde que estou na Mercedes, por isso já consegues ouvir uma relação excelente durante as corridas. Ele é fantástico a gerir, porque existem muitas coisa que lhe dizem no pit wall e para mim só passa o importante. Ele é o melhor a filtrar e a escolher o que é melhor para a situação. Quando ele fala é sempre calmo e assertivo.”