F1, Que futuro para Valtteri Bottas?

Com a confirmação da ida de Nico Hulkenberg para a Sauber, que em 2026 já será Audi, o futuro de Valtteri Bottas na Fórmula 1 é agora incerto, embora o finlandês ainda possa ter mercado. Mas não vai ser fácil.

Os rumores do regresso de Hulkenberg à Sauber já assombravam Bottas há meses, mas agora está confirmado, pois o alemão, desde que regressou à F1 em 2023 com a Haas, foi-se destacando no pelotão intermédio, e teve agora o prémio.

Do outro lado da moeda está Valtteri Bottas, que desta forma fica com um futuro nebuloso: apesar de uma vaga na Sauber ainda estar disponível para 2025, o CEO Andreas Seidl tem um nome em mente: Carlos Sainz. Seidl está disposto a jogar o jogo da espera, apostando no espanhol que, por sua vez, observa com cautela a situação na Red Bull (será que Sergio Perez fica?) e na Mercedes (Andrea Kimi Antonelli?).

Portanto, para Bottas e Zhou, um mar de incertezas: Com Sainz na mira, Bottas e Zhou Guanyu veem-se eventualmente sem lugar para 2025. Pelo menos um deles. Para Bottas, a situação parece ainda mais cruel, já que o seu desempenho em 2024 tem sido sólido, próximo do seu auge. Uma sequência de nove ‘vitórias’ consecutivas sobre Zhou na qualificação e a forte convicção de que teria pontuado em pelo menos duas corridas este ano se não fossem problemas de fiabilidade ou pit stops lentos.

Já dos tempos da Mercedes sabe-se o que vale Bottas, mas também se sabe como a F1 é, por vezes, malvada, impiedosa.

Neste momento Bottas é como um leão enjaulado, pois o seu verdadeiro talento tem vindo a ser ofuscado pela falta de ritmo da Sauber. Mas Zhou não pode servir como referência justa de comparação.

Portanto, permanecer na Sauber? Fora de hipótese. Ou quase.

Então, qual o próximo capítulo para Bottas? A resposta paira no ar, incerta como o futuro. Será que ele encontrará um novo lar na F1? Ou procurará desafios noutras categorias? A única certeza é que o talento de Bottas merece um palco à altura.