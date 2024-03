F1: Prova do Japão servirá de “barómetro” ao progresso das equipas

O responsável de performance da Aston Martin, Tom McCullough, prevê que o próximo Grande Prémio do Japão deve servir para se melhor entender o progresso das equipas.

McCullough vê o Grande Prémio do Japão como um importante teste decisivo, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho de todas as equipas, argumentando que as condições serão semelhantes a 2023 e assim, haverá uma melhor imagem da relação de forças. “Por vezes, os dados são impressionantes, mas depois percebemos que há diferença nos pneus e, obviamente, isso tem depois, a ver com a temperatura da pista e o vento. Há muitos factores”, explicou McCullough sobre algumas diferenças de dados nas primeiras corridas.

O circuito de Suzuka oferece um teste exigente tanto para pilotos como para os carros, tornando-o num local ideal para avaliar as melhorias. “O Japão vai ser muito interessante porque são exatamente os mesmos pneus, compostos, construção, regulamentos aerodinâmicos – uma leitura adequada de onde estamos se o clima for o mesmo, a temperatura da pista for a mesma, os ventos forem os mesmos”, acrescentou o responsável da Aston Martin.

A mesma opinião foi partilhada por Jock Clear, responsável da academia de pilotos da Ferrari, e do responsável da McLaren.