F1: Pretensão de Otmar Szafnauer em pressionar Ferrari foi travada pelos engenheiros | AutoSport

A Alpine começou o fim de semana do Grande Prémio da Arábia Saudita com um bom ritmo em pista, dando a imagem que pudessem acompanhar a Ferrari e Mercedes, mas durante a qualificação os carros franceses sentiram alguma dificuldades e arrancaram para a corrida do sexto (Esteban Ocon) lugar da grelha de partida e do nono (Pierre Gasly).

Na corrida, Ocon e Gasly rodaram entre Mercedes e Ferrari, mas com o evoluir da prova, passaram a estar atrás de Carlos Sainz e Charles Leclerc, nos 8º e 9º postos, respetivamente. No entanto, Otmar Szafnauer admitiu que nas últimas dez voltas pretendia que os franceses aumentassem o ritmo para alcançarem os dois pilotos da Ferrari, mas foi uma opção recusada pelos engenheiros da Alpine.

“Estivemos em terra de ninguém durante algum tempo e depois baixamos o ritmo. Fomos conservadores nos pneus, só para nos certificarmos de que duravam até ao fim”, disse o chefe de equipa da Alpine à Sky ainda em Jidá. “Esperava que pudéssemos forçar um pouco mais o andamento para pressionar os Ferrari, mas isso foi rejeitado pelos engenheiros”.

A diferença de ritmo entre a qualificação e a corrida será algo analisado pela equipa francesa, confirmou Szafnauer, que pretende que a Alpine tenha uma performance mais estável durante todo o fim de semana.