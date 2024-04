F1: Prematuro considerar Doohan como opção, mas Alpine preparada “para qualquer cenário”

“Em primeiro lugar, estamos muito felizes e orgulhosos por ter o Jack na academia”, respondeu Bruno Famin na conferência de imprensa dedicada aos líderes das equipas. “Penso que foi treinado e será treinado este ano com um programa de testes bastante longo. Vamos começar em breve porque precisamos de um carro, precisamos de um chassi para executar esse programa também. E depois, digamos, o mercado de pilotos também vai ser muito dinâmico. E, neste momento, posso dizer que estamos satisfeitos com os pilotos que temos, claro. Mas estamos preparados para qualquer cenário”.

O responsável sublinhou que é demasiado cedo para avaliar a disponibilidade do piloto australiano para ser opção para um lugar na Fórmula 1 com a Alpine, preferindo avaliar o seu desenvolvimento ao longo do tempo antes de considerar essa decisão.

Depois de muito se ter falado da prestação de Oliver Bearman na Arábia Saudita, quando substituiu Carlos Sainz na Ferrari devido à questão física do espanhol, além dos rumores sobre a potencial escolha da Mercedes pelo jovem Andrea Kimi Antonelli para o lugar deixado vago pela saída de Lewis Hamilton, Bruno Famin foi questionado no Japão se a Alpine teria planos para o jovem piloto da sua academia, Jack Doohan.

