F1: Pirelli confirma interesse no concurso da FIA | AutoSport

É a confirmação oficial daquilo que parecia ser a decisão natural do atual fornecedor exclusivo de pneus para o campeonato mundial de Fórmula 1. A Pirelli tem interesse em concorrer ao processo agora aberto pela FIA, podendo ter a Bridgestone como adversária, para fornecimento de pneus para este campeonato, a F2 e F3 a começar na época de 2025 e até 2027, com mais um ano de opção.

Pode ler-se no comunicado publicado pela Pirelli que “a FIA publicou agora o convite para participar no próximo concurso para o fornecimento de pneus para os principais campeonatos monolugares – Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA, Fórmula 2 e Fórmula 3 – para o período de três anos entre 2025-2027 (com opção para 2028). O documento define as características técnicas que estão amplamente de acordo com os pneus utilizados atualmente e a sua relevância para a transferência de tecnologia da pista para a estrada, colocando uma ênfase particular na sustentabilidade”. A empresa italiana afirma ainda que “o quadro descrito pela FIA está estreitamente alinhado com a estratégia de desporto automóvel da Pirelli, pelo que é de grande interesse, tendo a empresa italiana sido parceira mundial de pneus para o desporto há mais de uma década, desde 2011. Uma decisão definitiva sobre a participação da Pirelli no processo de seleção será naturalmente tomada após uma análise detalhada do documento da FIA”.

Apesar dos rumores sobre o interesse Bridgestone, não há , para já, qualquer anúncio formal do mesmo.