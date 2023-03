F1: Pilotos apoiam a ideia de Stefano Domenicali de menos treinos | AutoSport

No fim de semana passado, que esteve a assistir ao GP de Portugal de MotoGP, Stefano Domenicali reforçou a sua ideia de “limitar” o número de sessões de treinos livres ao mínimo, potenciando uma alteração ao formato atual dos fins de semana de Grande Prémio, algo em que a F1 está a trabalhar e que irá apresentar à Comissão de F1 da FIA. Sendo uma opinião algo controversa aos fãs da disciplina, que viram recentemente as corridas Sprint a serem implementadas, alguns pilotos estão de acordo que três treinos livres são demasiados.

Em conferência de imprensa de antevisão do GP da Austrália, George Russell explicou que “quantos mais treinos se fizerem, mais rápido estaremos, mais confortável vai estar com o carro. Não acho correto que a Fórmula 1 tenha três vezes a quantidade de treinos livres que nas categorias F3 e F2. Devem ser eles a ter mais treinos, também porque estão a fazer menos corridas, não conseguem testar isso muitas vezes”. O piloto da Mercedes comparou o que sentia em relação às corridas Sprint e esta possível alteração nos treinos livres. “Inicialmente não era a favor das corridas de sprint, mas tendo feito, quantas fizemos agora? Seis, nove, talvez ao longo dos dois anos? Gosto muito das corridas de sprint e ter ação em pista numa sexta-feira, penso eu, é vital para todos nós e também para o fator entretenimento”.

Pierre Gasly esteve de acordo com o seu colega de profissão, dizendo que três treinos “não são necessários do ponto de vista de condução. É sempre bom, pode-se trabalhar em detalhes finos sobre o carro e tentar realmente conseguir o equilíbrio do carro durante o fim-de-semana, mas de um modo geral, penso que um, dois no máximo, é mais do que suficiente para nós”.

Mesmo os pilotos estreantes Nyck de Vries e Logan Sargeant consideram que se pode alterar o número de treinos livres, enquanto Nico Hülkenberg, que regressou à F1 a tempo inteiro após um hiato de três temporadas, afirmou que “temos agora um número certo de treinos”, apesar de admitir que esta é uma matéria de “preferência e opinião pessoal” que pode levar algum tempo a ser discutida.