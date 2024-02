F1, Pierre Gasly: “Temos de ser pacientes e ver o novo carro em pista” | AutoSport

Pierre Gasly prepara-se para a sua segunda temporada com a Alpine, acreditando que está numa melhor posição do que em 2023 para atacar a longa época que se aproxima, não querendo colocar objetivos pessoais muito ambiciosos.

“Diria que estou numa posição muito melhor agora do que há 12 meses”, disse Gasly durante a apresentação do A524. “Conheço exatamente todas as pessoas com quem estou a trabalhar, conheço todos os processos e sei como tirar o melhor partido das pessoas que me rodeiam e de mim próprio”. Sentindo que tem mais condições para iniciar a temporada, Pierre Gasly salienta que pode “atacar a época de imediato e maximizar todo o potencial da equipa”.

Em relação aos seus próprios objetivos, Gasly disse não gostar “de estabelecer objetivos pessoais até ver o que temos nas mãos. Estas coisas dependem do carro e do desempenho que temos. Se perguntarmos a qualquer piloto de Fórmula 1 ou atleta de elite, dirão ‘quero ganhar’, mas há sempre mais do que isso”. O piloto da Alpine acrescentou que “temos de ser pacientes e ver em que pé estamos com o novo carro na pista. Nesta fase do ano, só vi desenhos e ideias e experimentei algumas coisas no simulador nos últimos seis meses. Além disso, gosto de me concentrar em mim próprio e de fazer tudo o que posso para estar pronto para ser a melhor versão de mim próprio quando chegar a altura de conduzir. A equipa está a trabalhar arduamente, fazendo tudo o que pode para construir o melhor carro e estou naturalmente entusiasmado para ver como é”, disse.