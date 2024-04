F1: Pierre Gasly diz que toque com Esteban Ocon acabou com a corrida dos dois

A tensão nos bastidores de uma equipa de Fórmula 1 atinge o ápice, quando os seus dois pilotos, no caso Pierre Gasly e Esteban Ocon, da Alpine, não se entendem, o que redunda numa relação tensa e cheia de conflitos entre ambos. Os constantes desentendimentos já levaram a uma série de acidentes durante as corridas, causando danos significativos aos carros e prejudicando severamente o desempenho e números da equipa. Esses incidentes não apenas comprometeram as chances da equipa, mas também lançaram uma sombra sobre o ambiente de trabalho e a coesão dentro da equipa que para além de todas as dificuldades, enfrenta ainda o desafio de restaurar a harmonia interna enquanto procura soluções para evitar mais confrontos entre seus pilotos.

Desta feita, o início problemático da temporada da Alpine continuou no Japão, onde novamente não conseguiram pontuar – e para piorar, seus dois pilotos se chocaram na primeira volta, danificando ambos os carros.

Pierre Gasly terminou em 16º e Esteban Ocon uma posição à frente, em 15º, com as suas faces apenas salvas pelo momento ‘off-track’ de Logan Sargeant e a subsequente paragem nas boxes que deixou o piloto da Williams na última posição, garantindo que os Alpine não voltassem a ser a lanterna-vermelha do pelotão.

Mas, dado que eles trouxeram suas primeiras atualizações para Suzuka e conseguiram aliviar um pouco o peso do carro, este foi de novo um resultado desanimador para a equipa. Mas Gasly destaca que houve alguns aspectos positivos: “Começando com os pontos positivos, tive uma ótima partia na primeira, consegui ganhar três posições, a segunda foi incrível novamente”, disse ele.

“[Eu] consegui ultrapassar o Esteban [Ocon], e passar entre Esteban e Yuki [Tsunoda] e, infelizmente, acabei no meio, com o Yuki a virar para a esquerda e Esteban para a direita e tivemos contato na esquerda com Esteban e tirou toda a parte esquerda do assoalho.”

Gasly lutou com o dano do que ele chamou de “um incidente de corrida”, mas retrocedeu pelo pelotão à medida que carros mais rápidos conseguiram bater o Alpine danificado e ultrapassá-lo.

“A equipa disse que eu estava mais de 30 pontos abaixo em downforce, isso foi praticamente fim de jogo. Continuamos, porque nunca se sabe, pode haver outra bandeira vermelha, outra coisa na corrida, mas não me lembro de ter tido um equilíbrio de carro tão difícil durante toda a corrida.

“[Eu] estava apenas a tentar sobreviver, tentando aproveitar qualquer coisa que pudesse acontecer… Infelizmente, não deu para mais.”

Ocon também sofreu algum dano no incidente com seu colega de equipa, mas o dele foi menos grave. Ele tinha recomeçado na estratégia de pneus duros na tentativa de fazer algo diferente de seus rivais, mas acabou ainda tendo que fazer duas paragens: “Foi muito complicado, ficámos com alguns danos no início, o que obviamente não ajudou”, disse o francês depois. “Então, tentamos algo em termos de estratégias, para tentar estar à frente dos outros carros, mas não conseguimos mantê-los atrás. Foi um bom teste para nós neste fim de semana para ver onde exatamente estávamos.

“Acho que talvez tenhamos progredido em termos de qualificação, mas na corrida estamos de volta ao que estávamos em Bahrein. Existem algumas semelhanças entre esta pista e o Bahrein, então precisamos de investigar isso.”

A Alpine permanece ancorada no fundo do campeonato de construtores no momento e está à espera por mais atualizações em breve, com Gasly confirmando que as próximas peças novas provavelmente não chegarão a tempo para a próxima corrida na China.”