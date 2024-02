F1: Pierre Gasly aprova alterações ao formato Sprint | AutoSport

Foram aprovadas na primeira reunião da Comissão de F1 de 2024, as alterações ao formato dos Grandes Prémios que realizam corridas Sprint durante a temporada de 2024, apoiadas por Pierre Gasly, considerando o piloto francês passar a existir uma maior liberdade para os engenheiros poderem trabalhar no carro.

De acordo com o novo formato, que precisa apenas da ratificação em Conselho Mundial da FIA para poder ser implementado, o fim de semana começa com treino livre 1, seguido da qualificação para a Sprint e corrida no dia seguinte, realizados em condição inicial de parque fechado desde a primeira sessão de sexta-feira. Posteriormente, as equipas têm a oportunidade de alterar a configuração do carro com o conhecimento adquirido no tempo em pista anterior para a qualificação do Grande Prémio, entrando novamente em parque fechado até ao final da corrida do Grande Prémio, no domingo.

Por isso, diz Gasly que o novo formato “é ótimo”. Em declarações ao Motorsport.com, o francês explicou que “no ano passado, acabámos por ter elementos fantásticos, brilhantes e geniais, numa sexta-feira à tarde, proibidos de tocar em qualquer coisa no nosso carro. É para isso que são pagos, é por isso que são os melhores. Foi um pouco triste, porque eles têm muito mais para dar do que apenas um ou dois cliques na asa dianteira e na pressão dos pneus”. Gasly acrescentou que “a F1 é o topo da engenharia e acho que é ótimo que lhes demos a oportunidade de fazerem sempre estas melhorias contínuas ao longo do fim de semana”.

Pierre Gasly salientou a frustração dos seus engenheiros em não poderem fazer nada durante os fins de semana de Sprint, sabendo que poderiam melhorar o monolugar para o resto do Grande Prémio.