F1, Peter Bayer (RB): “A meio da temporada veremos os frutos do trabalho”

Após o sétimo lugar alcançado por Yuki Tsunoda no Grande Prémio da Austrália, a primeira corrida com pontos acumulados pela equipa na temporada, Peter Bayer manifestou o seu otimismo quanto ao melhor desempenho dos RB em pista, resultado de um progresso contínuo que poderá trazer melhores resultados em meados do ano.

Antes da temporada de 2024 começar, a equipa enfrentou o escrutínio das equipas adversárias devido aos laços mais estreitos que estabeleceu com a Red Bull. No entanto, apenas na terceira prova do ano é que a RB terminou com um carro nos pontos, estando agora Bayer confiante na trajetória da equipa para o resto da época. “No início deste ano, concentramo-nos em colocar tudo e todos na posição certa”, afirmou o diretor executivo da RB. “É um projeto a longo prazo em que estamos a trabalhar. Estamos confiantes que, a meio da época, veremos os frutos do trabalho que estamos a fazer agora”.

Peter Bayer explicou que a equipa alterou a sua “estrutura”, criando “novas posições” e com novos funcionários a entrar no projeto, conseguindo no ano passado introduzir atualizações no monolugar “até ao final do ano”, por isso, seria expectável que o início da atual temporada pudesse ser mais contida.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Visa Cash App RB/Red Bull Content Pool