F1, Paul Di Resta: “É necessário mudar algo na Williams…”

Paul Di Resta fez o seu balanço da época de 2019 ao site motorsportmagazine.com. Entre nomear a grande performance de Max Verstappen no Grande Prémio da Áustria como a melhor do ano e o Brasil como melhor corrida, Di Resta falou também da situação da Williams, equipa onde esteve entre 2016 e 2017, como piloto reserva, tendo substituído Felipe Massa no Grande Prémio da Hungria em 2017.

“Acho que eles podem dar a volta, mas precisam de pessoas que acreditem em si. Eles estiveram numa situação semelhante antes da mudança para os motores híbridos, mas é necessário mudar algo agora.”