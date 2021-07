F1: Otmar Szafnauer quer vencer campeonato | AutoSport

A Aston Martin tem estado a contratar pessoas e a aumentar as suas infraestruturas num plano a médio-longo prazo para se tornar uma equipa de topo. Otmar Szafnauer coloca bem alto a fasquia da equipa, que já conquistou um pódio com Sebastian Vettel no Azerbaijão, e pretende chegar à vitória no campeonato. Tudo fará para que seja já em 2022, mas isso, diz o próprio, não deve acontecer sem ter as pessoas e as instalações que precisa.

“Estamos a trabalhar arduamente no próximo ano e faremos o nosso melhor para ganhar o título mundial no próximo ano, mas se olharmos historicamente, é preciso tempo para colocar as infraestruturas no lugar, as pessoas no lugar para poder desafiar para um campeonato mundial”, afirmou Szafnauer citado pela RACER. “Até a Mercedes – que comprou a Brawn, que foi campeã mundial – levou quatro anos a ganhar. Temos de contratar indivíduos com os mesmos interesses, muitos deles, provavelmente mais 200 até termos o número certo”.

2022 pode trazer mesmo uma surpresa com as alterações aos regulamentos, mas será um ano tão surpreendente para a Aston Martin conquistar o título. Já daqui a 4 anos, depois da (possível) alteração das unidades motrizes, parece-nos exequível, ainda assim será sempre difícil uma equipa cliente, bater a equipa que lhe fornece os motores.