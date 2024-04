F1: Oscar Piastri frustrado com altos e baixos do McLaren MCL38

Oscar Piastri manifestou a sua frustração com as flutuações de desempenho do McLaren MCL38, reconhecendo que o carro não correspondeu às expectativas nas últimas provas realizadas.

O piloto da McLaren salientou que o desempenho inconsistente do MCL38 não parece estar correlacionado com os traçados das pistas, não tendo conseguido alcançar um bom desempenho com o monolugar britânico nas mais recentes provas da temporada. Piastri insistiu ser importante a McLaren obter uma compreensão mais profunda destas flutuações para as resolver eficazmente.

Admitindo que a equipa precisa de perceber a razão dessas flutuações de desempenho, Piastri afirmou que o ritmo do carro é “excelente alguns dias e temos mais dificuldades noutros, e isso não parece estar relacionado com o traçado das pistas. Em algumas, como no Japão, onde pensávamos que seríamos bastante fortes, foi, provavelmente, a nossa corrida mais fraca este ano, com o Barém. E na China, onde pensámos que seria a mais fraca, foi provavelmente a mais forte.”

No início da época, a McLaren antecipara que iria aproveitar a dinâmica do ano anterior, esperando um carro que se destacasse nos circuitos de alta velocidade, mas que se comprometesse nos perfis das curvas de baixa velocidade. No entanto, este padrão antecipado não foi evidente nas duas últimas corridas em Suzuka e no Circuito Internacional de Xangai, o que levou Piastri a levantar preocupações após o Grande Prémio da China.

“Temos de perceber um pouco melhor o porquê [dessas diferenças de desempenho]. É obviamente um pouco frustrante ter tantos altos e baixos, mas penso que estar bem quando se espera estar mal é muito encorajador. Por isso, precisamos de perceber e penso que, se o conseguirmos fazer, conseguiremos perceber em que é que nos devemos concentrar”, disse Piastri.