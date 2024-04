F1: Oliver Bearman deve substituir Nico Hulkenberg na HAAS

Com a confirmação da saída de Nico Hulkenberg no final desta temporada, a HAAS deverá ter no seu line up em 2025, com forte dose de probabilidade, Oliver Bearman, piloto que brilhou quando substituiu Carlos Sainz na Ferrari, na Arábia Saudita.

Ao lado de Bearman, a Haas vai querer ter, logicamente, um piloto experiente ao seu lado, e esse pode bem ser o que já lá está, Kevin Magnussen, que tem corrido na equipa 2017, com exceção de 2021.

Outro piloto que deverá ficar no mercado é Valtteri Bottas, que tem contribuído muito para a evolução de Guany Zhou na Sauber, antes Alfa Romeo. Bottas é mais rápido que Magnussen, mas não deve haver muitos mais pilotos na F1 com a combatividade em pista do que a evidenciada pelo dinamarquês, pelo que a HAAS tem aqui algumas escolhas para fazer.