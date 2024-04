F1: O impacto da mudança de Nico Hulkenberg para a Sauber

Por outro lado, Carlos Sainz tem sido fortemente ligado à Audi e, depois da extensão do contrato de Fernando Alonso na Aston Martin ter sido confirmada há algumas semanas, só que a Audi quer uma respota atéao fim de maio e a Mercedes e a Red Bull não querem decidir a sua vaga (no caso da Red Bull, nem é garantido que vá haver vaga) antes das férias de verão.

Para começar, significa que Valtteri Bottas ou Zhou Guanyu terão de encontrar um lugar noutra equipa na próxima temporada, se não os dois, com uma das suas posições agora ocupada pela chegada de Hulkenberg. Bottas afirmou em Xangai que tem outras opções noutros lugares da grelha, enquanto Zhou reconheceu que do seu ponto de vista é mais complicado.

O mercado de pilotos não pára de se movimentar entre as corridas, após a confirmação da saída de Nico Hulkenberg da Haas no final desta temporada para se juntar à Kick Sauber. O alemão assinou um contrato de vários anos para fazer parte do projeto Audi F1 quando esta chegar às pistas em 2026, o que tem sérias repercussões na equipa.

