F1: Novas câmaras traseiras introduzidas ainda este ano

“A nossa câmara virada para a traseira da barra de proteção é boa, mas está no centro do carro”, afirmou o responsável. “Por isso, não se consegue o que fazemos na Porsche Supercup, em que colocamos algo nos faróis traseiros e depois temos os dois carros muito, muito próximos.”

Enquanto a anterior visão traseira incluía a cobertura do motor e a asa traseira, o novo ângulo proporciona uma visão traseira desobstruída, que se espera que seja particularmente espetacular quando os carros lutam perto um do outro.

A nova câmara possibilitará ver os carros que fazem a perseguição, sendo montada na estrutura de colisão traseira que sobressai do carro. Isto marca um afastamento significativo da prática atual na Fórmula 1, em que a câmara virada para a retaguarda está tradicionalmente posicionada no meio do veículo, perto do cockpit.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI