F1, Nikita Mazepin: “Boas relações com todos” | AutoSport

Nikita Mazepin tem estado debaixo dos holofotes (quase) desde o anuncio da sua entrada na Haas. Ou porque é filho de um oligarca russo que paga para ele pilotar ou porque quebra um acordo de cavalheiros nas qualificações, entre outros, para nem falar no escândalo do vídeo das suas redes sociais, em que foi acusado de assédio, que originou o movimento #WeSayNotoMazepin.

Desta vez, o piloto da Haas, em entrevista a um orgão de comunicação social do seu país, respondeu a algumas críticas de Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes afirmou que a F1 estava a ficar um clube de crianças bilionárias, com Mazepin, Lance Stroll e Nicholas Latifi como alvos.

Para Mazepin, “todos os novos pilotos da Fórmula 1 receberam apoio de patrocinadores. Alguns são fabricantes de bebidas energéticas, um é o homem mais rico do México – todas estas são pessoas que estão hoje na grelha e sobre as quais todos poderíamos falar também”.

O jovem piloto da Haas, afirmou que nunca teve problemas nem com Hamilton, nem com outro qualquer piloto atual da F1, chegando até a dizer que, no paddock todos são corteses.

“Tivemos sempre uma relação muito correta. Não temos comunicado muito, mas no paddock todos são muito educados por isso, não sinta nada de negativo. Devido à COVID, as equipas de F1 estão em bolhas, por isso tenho visto e falado com muito poucas pessoas. Dos pilotos que tenho visto, tenho boas relações com todos. Destaco especialmente a geração mais velha, como Alonso e Vettel. São homens muito simpáticos.”