F1: Nikita Mazepin admite ‘enorme erro’

Assumo o que fiz. Peço desculpa. Vamos seguir em frente. Inevitavelmente Nikita Mazepin iria ser, à primeira oportunidade, confrontado com a polémica resultante do vídeo que surgiu nas redes sociais em que foi visto a apalpar no peito uma jovem. Agora, o russo, de 22 anos, assume total responsabilidade pelo “enorme erro” que cometeu, e pretende seguir em frente.

Na altura a Haas considerou a atitude “abominável”, Mazepin emitiu um pedido de desculpas público, a equipa pretendeu tratar do caso internamente, e agora Mazepin falou sobre as consequências do caso: “Como reflito sobre as minhas ações é bastante claro. Não me orgulho do que fiz. Não me portei como devia, não percebi atempadamente o significado de ser um novo piloto de F1 com tudo o que isso implica. Assumi as minhas responsabilidades e estou pronto para continuar a fazê-lo. Aconteceu, cometi um enorme erro e agora percebo que nós, como seres humanos, temos de mostrar um comportamento adequado uns com os outros, de modo a viver num mundo calmo e humanitário, por isso estou confiante que serei um desses seres humanos a partir de agora. Ser um piloto de Fórmula 1 significa que de repente nos tornamos um exemplo para muitas crianças. Apercebi-me disso muito tarde, mas agora já sei. A partir daqui, quero ‘falar’ só em pista”, explicou Mazepin.