F1, Nick Fry: “Max Verstappen no fundo grelha, continua a fazer melhor do que a maioria” | AutoSport

F1, Nick Fry: “Max Verstappen no fundo grelha, continua a fazer melhor do que a maioria”

Na opinião de Nick Fry, a grande força de Verstappen é o facto de ser “muito adaptável” e qualquer que fosse o carro que estive aos comandos, “se pusermos o Max no fundo da grelha, continua a fazer melhor do que a maioria dos outros”.

Jake Dennis, piloto de desenvolvimento da Red Bull, acredita que a temporada de 2024 será “bastante monótona” e com “Max [Verstappen] provavelmente a dominar”. Pelas palavras de Nick Fry, que liderou a BAR, a Brawn GP quando esta equipa conquistou o título mundial, e a Mercedes, podemos perceber que a sua opinião não é muito diferente do campeão do mundo de Fórmula E.

Depois de ter vencido 19 corridas de Grande Prémio na temporada passada e alcançado o seu terceiro título mundial de pilotos, Max Verstappen está altamente cotado e passou a figurar no ranking dos melhores pilotos da Fórmula 1. O antigo diretor executivo da Brawn GP e Mercedes, Nick Fry, considera o neerlandês o melhor piloto da atualidade e acredita que conseguiria vencer com qualquer carro.

