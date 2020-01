F1, Nicholas Latifi: “Dois anos maus não definem uma equipa…”

Nicholas Latifi vai fazer a sua estreia em 2020 na Fórmula 1, pela equipa da Williams. O piloto canadiano diz sentir-se bem na equipa britânica e também fala na sua adaptação à Fórmula 1.

“Vão sempre existir desafios. Quero fazer o que puder para conseguir ajudar a equipa. Já sei o que esperar do carro e já estou bem adaptado ao ambiente da equipa, o que é muito importante.”

“A grelha da Fórmula 1 é constituída por muitos pilotos jovens, e já corri com muitos deles. Por isso, é algo que facilita a adaptação.”

“Dois anos maus não definem uma equipa e não define do que são capazes. Tenho fé em todos os que trabalham aqui. Sei que me juntei a uma excelente equipa, com uma história muito grande de desenvolver pilotos jovens.”