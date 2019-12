F1, Nicholas Latifi: “Comparado com outros estreantes (…) a minha experiência é a mesma”

Nicholas Latifi diz que o seu começo tardio no desporto motorizado o coloca a par em termos de nível de experiência perante os seus rivais que chegaram à Fórmula 1 ainda ‘adolescentes’.

Latifi tem 24 anos e vai para a sua primeira temporada na Fórmula 1 em 2020, na equipa Williams, substituindo Robert Kubica. Latifi passou quatro anos completos na Fórmula 2, tendo feito algumas corridas durante os dois anos anteriores a 2016. Mas, de recordar que o canadiano só começou no karting em 2009.

“Se fosse para a Fórmula 1 há três ou quatro anos não estaria tão preparado como estou agora. As pessoas não compreendem que eu comecei tarde no karting. Tinha 13 anos, comparado com casos extremos em que pilotos começaram com quatro anos de idade.”

“Comparado com outros estreantes, eu sou mais velho, mas a minha experiência está a par da deles.”