F1: Netflix revela o primeiro ‘teaser’ da minissérie “Senna”

A um dia de fazer 30 anos sobre a morte de Ayrton Senna, a Netflix revelou as primeiras imagens da nova série documental “Senna”.

A plataforma de ‘streaming’ Netflix volta a apostar num conteúdo relacionado com a Fórmula 1 e vai retratar a história do homem que se transformou em herói nacional do Brasil e conquistou o mundo, dentro e fora da Fórmula 1: Ayrton Senna.

“Senna” é produzido pela Gullane, uma das maiores produtoras e promotoras do mercado audiovisual brasileiro, e conta com a participação ativa da família do piloto, com a realização a cargo de Vicente Amorim e Julia Rezende, enquanto o ator Gabriel Leone assumirá o papel de Ayrton Senna.

Inicialmente prevista para ser transmitida em 2022, em oito capítulos, “Senna” vai dar conta da personalidade e das relações pessoais do tricampeão de Fórmula 1 durante seis episódios, sendo o ponto de partida desta série a mudança do piloto para Inglaterra para competir na Fórmula Ford. A data de lançamento da minissérie não foi confirmada, mas acontecerá ainda este ano.

Em 2010 foi lançado a longa-metragem “Senna”, um documentário que conta os feitos desportivos do brasileiro, bem como detalhes dos seus últimos dias e horas, que não deve ser confundido com o novo projeto da plataforma de ‘streaming’.

Recordamos que os promotores locais do Grande Prémio de Emilia Romagna e Made in Italy, no ano em que se celebra os 30 anos desse fatídico fim de semana, têm preparados eventos de homenagem a Senna e Roland Ratzenberger. Enquanto isso, a Levay Film Productions honra a memória de Ratzenberger, com a série documental que terá como pano de fundo o 30.º aniversário da sua trágica morte num acidente em Imola, num fim de semana negro para a Fórmula 1.