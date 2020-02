F1 na Netflix: Drive to Survive 2ª Temporada (Trailer)

A Fórmula 1 e a Netflix confirmaram hoje o retorno do documentário, Drive to Survive. A segunda temporada será lançada na Netflix no dia 28 de fevereiro.

A série, muito aguardada, volta a focar-se nos bastidores da F1, com os pilotos, directores de equipa e proprietários, para obter uma perspetiva única e crua das suas vidas, tanto dentro como fora da pista, e da tensão e do glamour desta disciplina.

Este ano, pela primeira vez, todas as 10 equipas, deram acesso ao Netflix enquanto lutavam pela vitória no a maior competição ‘motorizada’ do mundo. Para marcar o regresso, a Fórmula 1 e a Netflix lançaram hoje um trailer dando os fãs têm um vislumbre do que podem esperar nesta temporada.