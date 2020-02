F1: Mercedes não repete estratégia de testes da pré-temporada de 2019

A Mercedes não vai repetir a abordagem de 2019 aos testes de pré-temporada. No ano passado, a Mercedes levou uma versão para a primeira semana de testes e depois uma versão melhorada do W10 para a segunda semana. Esta segunda foi o monolugar que correu no Grande Prémio da Austrália.

Mas, na apresentação do W11, o diretor técnico, James Allison, revelou que a estratégia não será a mesma durante os seis dias de testes em Barcelona este ano.

“Ainda temos de fazer melhorias para Melbourne e isso será feito na segunda semana. Mas, não teremos a mesma abordagem de 2019, onde trouxemos um carro completamente novo.”

“Com os regulamentos mais estáveis, este ano não é necessário desenvolver tanto o nosso pacote como fizemos no ano passado. Queremos fazer algumas mudanças, em aspetos que não podemos melhorar durante uma temporada.”