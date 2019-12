F1: MERCEDES FOI QUEM CONQUISTOU MAIS PONTOS DE BÓNUS

Uma das novidades para 2019 é a recompensa da volta mais rápida da corrida com um ponto de bónus. Nesse exercício, a Mercedes levou a melhor com Lewis Hamilton a conquistar seis pontos de bónus (Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Rússia, Japão e Abu Dhabi) e Valteri Bottas três pontos de bónus (Austrália, Canadá e Brasil). A Ferrari conseguiu quatro com Charles Leclerc (Bahrain, Azerbaijão, México e EUA) e duas para Sebastian Vettel (França e Bélgica). Para a Red Bull, Max Verstappen conquistou três pontos de bónus (Áustria, Alemanha e Hungria), enquanto que Pierre Gasly foi o mais rápido na China e no Mónaco, ainda com a Red Bull. Kevin Magnussen fez a volta mais rápida em Singapura.