F1: MERCEDES DOMINOU NOS PÓDIOS

Das 63 posições de pódio disponíveis nas 21 corridas do Mundial de Fórmula 1, a Mercedes foi quem mais pódios recolheu: 32 pódios. Lewis Hamilton esteve em 17 pódios, 11 deles no lugar mais alto, quatro no segundo lugar (Austrália, Azerbaijão, Bélgica e EUA), duas vezes em terceiro (Itália e Japão) e apenas por três vezes ficou fora do pódio (5º lugar na Áustria, sortudo 9º lugar na Alemanha e 7º no Brasil).

Pontuou em todas as corridas. Valteri Bottas foi o segundo que mais pódios contabilizou, com 15 nas 21 corridas disputadas. O finlandês esteve no lugar mais alto do pódio por quatro vezes (Austrália, Azerbaijão, Japão e EUA), no segundo lugar em sete ocasiões (Bahrain, China, Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália e Rússia) e quatro vezes em terceiro (Mónaco, Áustria, Bélgica e México). Ficou fora do pódio em cinco ocasiões: Canadá (5º), Alemanha (abandonou), Hungria (8º), Singapura (5º) e Brasil (abandono).

Atrás da Mercedes ficou a Ferrari com 19 pódios. Charles Leclerc conquistou 10 com duas vitórias (Bélgica e Itália), dois segundos lugares (Áustria e Singapura) e seis terceiros lugares (Bahrain, Canadá, França, Grã-Bretanha, Russia e AbuDhabi). Ficou fora do pódio em 11 ocasiões: Austrália (5º), China (5º), Azerbaijão (5º), Espanha (5º), Mónaco (abandono), Alemanha (abandono), Hungria (4º), Japão (6º), México (4º), EUA (4º) e Brasil (18º). Quanto a Sebastian Vettel, conquistou nove pódios: vitória em Singapura, cinco segundos lugares (Mónaco, Canadá, Hungria, Japão, México) e três terceiros lugares (China, Azerbaijão e Hungria).

Ficou fora do pódio doze vezes: Austrália (4º), Bahrain (5º), Espanha (4º), França (5º), Áustria (4º), Grã-Bretanha (16º), Bélgica (4º), Itália (13º), Rússia (abandono), EUA (abandono), Brasil (17º) e Abu Dhabi (5º). Na Red Bull, Max Verstappen conquistou nove pódios: duas vitórias (Áutria e Brasil), dois segundos lugares (Hungria e Abu Dhabi) e quatro terceiros lugares (Austrália, Espanha, Singapura, EUA). Ficou fora do pódio doze vezes: Bahrain (4º), China (4º), Azerbaijão (4), Mónaco (4º), Canadá (5º), França (4º), Grã-Bretanha (5º), Bélgica (abandono), Itália (8º), Rússia (4º), Japão (abandono), México (6º). Daniil Kvyat (3º lugar na Alemanha), Pierre Gasly (2º lugar no Brasil) e Carlos Sainz (3º lugar no Brasil) fecharam os pilotos que conquistaram pódios em 2019.

DOMÍNIO MERCEDES NAS VOLTAS LIDERADAS E CUMPRIDAS, QUILÓMETROS COMPLETADOS E LIDERADOS

Com 696 voltas lideradas em 2019, a Mercedes comandou 55,2% das voltas disputadas. Mas ainda mais impressionante é que Lewis Hamilton esteve no comando 511 voltas, ou seja, mais que Charles Leclerc (246) e Valtteri Bottas (185) juntos. Sebastian Vettel liderou 160 voltas, Max Verstappen esteve no comando 156 voltas. Curiosamente, o sexto e último piloto a liderar voltas em 2019 foi…Antonio Giovinazzi.

Como construtor, a Mercedes liderou 696 voltas, seguida da Ferrari com 406 voltas, Red Bull com 156 e a Alfa Romeo com 4 voltas. Lewis Hamilton e a Mercedes também lideram no capítulo dos quilómetros liderados: 2538 km para o piloto, 3583 km o construtor alemão. Charles Leclerc liderou 1322 km, Valteri Bottas esteve na frente 1044 km. Abaixo do milhar de quilómetros liderados ficaram Sebastian Vettel (772 km), Max Verstappen (687 km) e Antonio Giovinazzi (20 km). No que toca à fiabilidade, a Mercedes não

conseguiu um registo perfeito porque Valteri Bottas abandonou a 43 km do final do GP da Alemanha e a 86 km do final do GP do Brasil.

Assim, Lewis Hamilton cumpriu todos os 6384 km da temporada, enquanto Valteri Bottas fez 6257 km. Mas o finlandês foi apenas o terceiro a fazer mais quilómetros, pois Alex Albon fez 6.305 km. Pierre Gasly cumpriu 6.230 km, Kimi Räikkönen, 6198 km, Lance Stroll, 6136 km, Antonio Giovinazzi, 6096 km, Daniil Kvyat, 6000 km, Charles Leclerc,

5976 km e Nico Hulkenberg percorreu 5975 km.

Abaixo dos 10 melhores, situaram-se, respetivamente, Kevin Magnussen (5958 km), Georges Russell (5955 km), Sergio Perez (5944 km), Robert Kubica (5931 km), Sebastian Vettel (5918 km), Max Verstappen (5.855 km), Lando Norris (5657 km), Daniel Ricciardo (5637 km), Carlos Sainz (5617 km) e Romain Grosjean (5170 km).

Contas feitas às equipas, a Mercedes completou 12641 km, seguida da Alfa Romeo (12294 km), Toro Rosso (12266 km), Red Bull (12123 km), Racing Point (12080 km), Ferrari (11894 km), Williams (11886 km), Renault (11613 km), McLaren )11274 km) e Haas (11128 km).