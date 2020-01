F1: Mercedes apresenta o seu monolugar no Dia de São Valentim

A equipa da Mercedes na Fórmula 1 já tem data marcada para revelar o seu monolugar para esta temporada. A equipa alemã revela o W11 no dia 14 de fevereiro, mais conhecido como Dia de São Valentim, no Circuito de Silverstone.

