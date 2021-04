F1: Mercedes ameaçou Hamilton e Rosberg com suspensão

Toto Wolff revelou ao High Performance Podcast que a Mercedes ameaçou Lewis Hamilton e Nico Rosberg de suspensão se fizessem mais ‘brincadeiras’ como a que sucedeu no GP de Espanha ede 2016, e que redundou num acidente que abriu caminho à primeira vitória de Max Verstappen na F1: “Foi muito difícil porque estava na equipa quase como recém-chegado à Fórmula 1, e o Nico e o Lewis já estavam na F1 há muito mais tempo”, começou por dizer Wolff, que se juntou à Mercedes em 2013. “Mas mesmo assim, consegui criar um ambiente em que eles tinham de respeitar a equipa. Por vezes com punho de ferro, e eles compreenderam que não nos podiam desapontar, não podiam desapontar a Mercedes.

“Após os acontecimentos de 2014, em que senti que havia algum comportamento egoísta, disse que da próxima vez que se aproximassem do outro carro, o seu colega de equipa, tinham de pensar na marca Mercedes, pensa nas pessoas da equipa no Dieter Zetsche, CEO da Mercedes. Isso provavelmente iria mudar a sua forma de agir; não vai colocar o seu companheiro de equipa na parede.

“E sempre deixei claro que se isso acontecesse regularmente, e eu veria um padrão, então não teria receio de fazer alguém ficar de fora das corridas.

“O que os pilotos mais querem é competir, e é preciso ser sempre muito claro que se compete no carro se se compreender o jogo de equipa. E é muito mais difícil porque há apenas dois pilotos na equipa e não é fácil encontrar um substituto, muito menos aquele nível. Mas estava preparado para sacrificar uma corrida ou duas só para deixar claro a todas as gerações futuras que iriam conduzir para a Mercedes que isso não era aceitável” disse Wolff, que apesar do domínio estava convencido de que a negatividade entre a dupla era, em última análise, uma força destrutiva e não uma força positiva na equipa: “Se num briefing a sala estiver cheia de negatividade, porque os dois pilotos são hostis um com o outro, então isso vai transbordar para a energia da sala, e isso não é algo que eu irei voltar a permitir novamente.

“Aconteceu, não consegui mudar, porque os pilotos foram contratados antes de eu chegar. E ninguém pensou: “Qual seria a dinâmica entre os dois, qual é o passado entre os dois? Havia muito contexto histórico que nenhum de nós sabia, e nunca saberemos. E é por isso que é algo que estamos a analisar: como é que os pilotos trabalham um com o outro, o que acontece em caso de falha de um e de outro.

“Aceitamos o aborrecimento se for contra um, mas estamos a tentar manter a dinâmica positiva na equipa. E se já não funciona, tudo bem, mudamos o line up”