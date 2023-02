F1: Melbourne deverá ter 4 zonas de DRS | AutoSport

Os organizadores do Grande Prémio da Austrália estão a prometer a corrida australiana mais rápida de sempre, avançando com nova proposta para a implementação de quatro zonas de DRS na prova de 2023. A quarta zona foi apresentada no ano passado, mas acabou removida dos planos da corrida pelo diretor de corrida Niels Wittich por razões de segurança, depois de uma votação entre as 10 equipas da grelha (cinco foram a favor da remoção da quarta zona de DRS e outras cinco contra). Eram 2.4km de retas com a possibilidade de usar o dispositivo de redução do arrasto, ou seja, serão 45% do traçado em que os pilotos poderiam usar o DRS. Os pilotos acreditavam que a quarta zona, localizada antes da curva 9 do traçado australiano, teriam existido mais ultrapassagens durante a prova.

Este ano, a corrida terá quatro zonas DRS este ano, revelou o promotor Andrew Westacott à publicação ‘Herald Sun’. Os organizadores australianos receberam um “feedback positivo” da Fórmula 1 para uma quarta zona DRS. “Será a corrida mais rápida em Melbourne de todos os tempos”, disse Westacott.