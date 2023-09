F1: McLaren reforça ligação com Oscar Piastri e renova até ao final de 2026 | AutoSport

A McLaren anunciou hoje a renovação do contrato com Oscar Piastri, passando as partes a ter uma ligação contratual até ao final da temporada de 2026.

Piastri juntou-se à McLaren no final de 2022 com um contrato de plurianual, fazendo a sua estreia pela equipa no teste para jovens pilotos em Abu Dhabi. Tendo já mostrado bons resultados na sua época de estreia na Fórmula 1, a equipa de Woking preferiu jogar pelo seguro e renovar o quanto antes com o australiano.

Envolvido na complicada situação que levou à sua contratação pela McLaren, Oscar Piastri afirma querer “lutar na frente da grelha com esta equipa”.

Esta e a renovação de contrato de Lando Norris anunciada em fevereiro do ano passado, fica assim confirmada a dupla de pilotos da McLaren até pelo menos ao final de 2025.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA