F1: McLaren espera alcançar o top 5 com atualização para o Azerbaijão | AutoSport

A McLaren ainda não conseguiu somar um ponto após duas rondas do calendário da Fórmula 1, mas tem como ambição ser uma das quatro equipas do topo da classificação. Pode ser o objetivo dos responsáveis em Woking, porém está ainda longe.

Se nos treinos, e até na qualificação com exceção do erro cometido por Lando Norris, os MCL60 pareceram mais performantes, a corrida ficou marcada pelo toque sofrido por Oscar Piastri, que resultou em danos em ambos os carros e numa prova na cauda do pelotão.

Andrea Stella explicou, após mais um GP dececionante, que o problema dos MCL60 é a “eficiência aerodinâmica” e confirmando que o primeiro grande pacote de atualizações será apresentado no Grande Prémio do Azerbaijão, minimizou o seu impacto naquilo que é o objetivo da equipa para 2023. “A atualização para Baku, tendo em conta os dados [em simulação], é prometedora. Esperamos alcançar o quinto lugar, mas não é suficiente para atingir os nossos objetivos para a época, porque queremos ter um carro no top 4”.