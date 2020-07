F1, Max Verstappen: “Vamos tentar ganhar todas as corridas”

Ainda nem sequer se sabe quantas corridas vai ter a temporada, mas a confiança de Max Verstappen é, como habitualmente, inabalável, e o jovem holandês já disse que quer tentar vencer todas as corridas. Esta é a definição de um ‘racer’ – já que a palavra inglesa adapta-se melhor, e um daqueles pilotos que deixa a sua marca, dê lá por onde der…

Não será só ele que o vai tentar fazer, claro, mas pela parte de Max Verstappen, não haverá qualquer mudança de abordagem, existam muitas ou poucas corridas este ano: “Se são 22 corridas, oito, ou o que quer que seja, nunca se quer um DNF”, começou por dizer Verstappen, quando ainda se prepara para uma época em que muitos no paddock acreditam que pode lutar pelo título. “Quero sempre o melhor resultado possível, sem, claro, demasiado risco. Claro que se cometer um erro, sai sempre mais caro, mas é assim que as coisas são. Penso que a abordagem será bastante semelhante. Quer-se sempre um bom resultado, nunca quero desistir”.

Verstappen chega à Áustria como o piloto que venceu as duas corridas anteriores nesta pista, a ‘casa’ da sua equipa. Mas apesar do impressionante facto, o holandês não está a contar com o sucesso, nem este fim-de-semana, nem no seguinte, que será realizado na mesma pista: “Cada ano é diferente, não há garantias. Claro que foi ótimo o que aconteceu aqui nos últimos dois anos, mas para mim, isso não quer dizer que eu sinta que os últimos anos foram ótimos, por isso vamos ter um bom novamente’. Especialmente agora, é um pouco diferente, por isso só precisamos de arrancar, precisamos de trabalhar no carro e eu preciso de voltar a ficar confortável no carro. Esperemos que não demore muito, e depois veremos. É claro que tentaremos ganhar cada corrida, mas de momento é um pouco difícil de dizê-lo”, referiu Verstappen.

As hipóteses da Red Bull e de Verstappen este fim-de-semana serão ajudadas por uma atualização da unidade de potência Honda e também aerodinâmica no RB16, embora os que se julgam ser os principais rivais, a Mercedes também tenha levado atualizações semelhantes, na fiabilidade da unidade de potência e também na aerodinâmica do carro.